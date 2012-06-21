Саміт «Великої сімки», який пройшов у канадському місті Ла-Мальбе минулої п’ятниці, завершився великою сваркою Вашингтона та Оттави. Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що вирішив не підписувати підсумкового комюніке саміту. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядає­мо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!» — написав Дональд Трамп. Також президент США назвав «нечесною та слабкою» поведінку канадського прем’єра Джастіна Трюдо на саміті G7.

Дональд Трамп залишив саміт «Великої сімки» до оприлюднення підсумкового комюніке. Цей жест і заява американського президента серйозно підірвала єдність G7, яка протягом 40 років існування вважалася спільним голосом найвпливовіших і найрозвиненіших країн. Тим більше, що глава Білого дому висловив претензії не лише до Канади. Міжнародну торгівлю сталлю та алюмінієм Трамп вирішив обкласти величезним митом. Паризька кліматична угода — без участі США. Американські санкції проти Ірану — це ядерна зброя, яку в Тегерані вже почали оновлювати. Усі ці питання викликали у колег Трампа з «Великої сімки» чимало запитань.

Крім того, за день до початку саміту Дональд Трамп здійняв хвилю палких дискусій, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу провідних демократій Росію, яку виключили з нього в 2014 році через окупацію українського Криму. «Не важливо, як ви це називаєте. Це була «Велика вісімка», тому що Росія була залучена, а тепер Росії немає. Не подумайте нічого такого, я люблю свою країну. І я був кошмаром для Росії. Та попри це Росія має бути на цій зустрічі. Чому ми ведемо перемовини без неї?» — заявив американський лідер на галявині Білого дому перед відльотом до Канади.

Проте під час саміту чотири європейські країни-учасниці G7 одразу ж постаралися продемонструвати єдність позиції в цьому питанні. На окремій зустрічі лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії домовилися не допустити повернення Росії до складу G7. У вигляді поступки Італії, прем’єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ, повідомляє DW.

Попри демарш Дональда Трампа, підсумкове комюніке саміту все-таки було ухвалене. У ньому лідери країн «Великої сімки» зокрема заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. «Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов’язано з тим, що Росія не продемонструвала повного виконання своїх зобов’язань за мінськими домовленостями», — йдеться у документі. G7 також наголошує, що готова «ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб підвищити ціну, яку платить РФ за свої дії» в Україні.

При цьому лідери G7 погодилися залучати РФ до врегулювання регіональних криз і глобальних викликів. «Ми й надалі підтримуватимемо громадянське суспільство Росії і міжлюдські контакти», — наголошується у комюніке.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»