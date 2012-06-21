Фахівці з України та Німеччини дослідили рух громадського транспорту в Полтаві й надали міській владі рекомендації щодо оптимізації маршрутної мережі. Це зроблено в межах проєкту «План сталої мобільності для м. Полтава». Щоб транспорт у місті працював максимально ефективно, слід змінити маршрути, замінити тісні маршрутки великими автобусами, створити співвідношення тролейбусів до автобусів 50/50%, встановити на транспорт валідатори.
Значну увагу приділили зміні руху тролейбусів, оскільки за електротранспортом майбутнє. А запланована зміна маршрутів стане реальною лише тоді, коли місто отримає нові тролейбуси. Незабаром очікують підписання кредитного договору між Полтавою і ЄБРР щодо надання 10 мільйонів євро на 50 нових тролейбусів і ремонт підстанцій.
Завдання, які експерти ставили під час зміни автобусних маршрутів, — розвантажити центральні вулиці й прибрати ті, які дублюють один одного. Планують замінити майже всі маршрутки великими автобусами завдовжки 9—11 метрів.
Ця спільна пропозиція — лише план, і в нього вноситимуть зміни. Директор КО «Інститут розвитку міста» Юрій Левченко розповів, що плани змінити транспортну мережу в місті — не захмарне майбутнє, а реальна справа.
Як швидко її втілять у життя, залежить від чиновників і депутатів.
Окремі депутати лобіюють будівництво тролейбусної лінії в напрямку міської околиці селища Яківці. Це також перспективна й потрібна задумка, адже селище перетворюється на великий мікрорайон.