У Краматорську на Донеччині початок травня вже вчетверте дав старт етнографічному фестивалю «Гаївки», організованому активістами молодіжної платформи «ВІЛЬна ХАта». Уже самою назвою цього проекту його ініціатори вирішити нагадати землякам про старовинні слов’янські обрядові пісні гаївки, пов’язані з початком весни, коли все довкола прокидається і оживає. Як і в попередні роки, участь у фестивалі взяли співочі, танцювальні та інструментальні колективи Донеччини, а тепер до них уперше приєдналися гості — українські гурти з Києва та Івано-Франківська.
Крім насиченої колоритної музичної програми «Гаївки» традиційно запропонували відвідувачам призабуті народні ігри, які дають нагоду помірятися силою чи спритністю: ремінь, моргалки, слон, лава на лаву та інші. На фестиваль з’їхалися народні майстри-умільці, влаштувавши виставки робіт, серед яких глиняний посуд та іграшки, вишивані картини і сорочки, вироби з дерева, прикраси з бісеру та стрічок тощо. Тут працювали зони, де майстри вчили всіх охочих створювати оригінальні речі. Приміром, чимало дітей опановували вміння виготовляти з глини глечики, дзвіночки, коники тощо. Ще однією традицією «Гаївок» стало приготування весняного кулешу, яким відвідувачів, що прийшли на свято у вишиванках (а їх більшість), частували безплатно.