За січень — травень 2025 року сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3%, більше проти аналогічного торішнього періоду. Зокрема у травні було витрачено 352,8 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку та оборону за січень — травень 2025 року становили 984,1 млрд грн, або 64% усіх видатків загального фонду. Зокрема у травні витрачено 218,9 млрд грн. Як повідомляє Міністерство фінансів, про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

607,3 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у травні — 132,1 млрд грн), або 39,5% загального обсягу видатків, витрачених за січень — травень 2025-го (проти аналогічного торішнього періоду зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%);

213,3 млрд грн — на оплату товарів і послуг (у травні — 52,9 млрд грн), або 13,9% загального обсягу видатків. Кошти пішли, зокрема, на підтримку Збройних сил України та інших військових формувань і право­охоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг. Частину Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

266,3 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні — 53,4 млрд грн), або 17,3% загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн, або на 12,6% більше проти аналогічного періоду торік. Кошти було спрямовано, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій. Соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей. Виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

204,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні — 41,8 млрд грн), або 13,3% загального обсягу видатків;

136,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у травні — 44,1 млрд грн), або 8,9% загального обсягу (проти аналогічного торішнього періоду зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%);

73,1 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у травні — 19,2 млрд грн), або 4,7% загального обсягу (проти аналогічного торішнього періоду зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%).