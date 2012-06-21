«Спиртові настоянки полину (зараз ще можна збирати цю рослину) – це просто універсальний засіб», про це «Урядовому кур’єру» розповіла цілителька-травник Олена Коб’юк.
На смак полин дуже гіркий, але саме гіркі настоянки є лікувальними. Про лікувальну властивість гірких трав написано навіть у Біблії.
Найпоширеніше застосування настоянок полину – профілактика проти глистів.
Ці паразити провокують алергію, порушують обмін речовин в організмі, спричиняють захворювання шкіри та органів травлення. У хворих буває нудота, пронос, різке схуднення, спостерігається блідість шкіри (анемія), біль у правому підребер’ї, здуття живота тощо.
Саме гіркота полину, як і інших гірких трав, підвищує моторику рецепторів шлунка і кишківника, стимулює секрецію травних залоз цих органів, покращує функцію печінки і роботу підшлункової залози.
Настоянки з полину мають жарознижувальну дію при гарячкових захворюваннях, зокрема, грипі та ГРВІ. Застосовують полин і при гастритах із підвищеною кислотністю, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, колітах, геморої, виразковому коліті. Полин гіркий – ефективний засіб при хворобах печінки: гепатитах, холециститах та жовчокам’яній недузі. Препарати трави полину призначають також при метеоризмі, хворобах нирок і сечокам’яній недузі.
Але небезпечно застосовувати полин у період вагітності, годування груддю, також не можна давати його маленьким дітям.
Для приготування настоянки візьміть