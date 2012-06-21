Житель Попасної разом із двома приятелями у 2014 році виїхав до Москви на заробітки. 25-річний хлопець спочатку влаштувався на будівництво станції метрополітену. Роботодавці обіцяли високу зарплату й офіційне працевлаштування, але за три місяці він не отримав нічого. Щоб заробити грошей на дорогу додому, поїхав у Твер, але цим порушив міграційне законодавство Росії, і його затримали поліцейські. За рішенням суду протягом десяти днів його мали вислати з Росії. Однак замість цього в ізоляторі тимчасового утримання для іноземців хлопця незаконно протримали майже два роки, не пояснюючи причин.
Співробітникам СБУ вже на Луганщині він розповів, що за цей час йому довелося зазнати принижень, спроб російських правоохоронців схилити його до таємної співпраці проти України. До того ж під час перебування за гратами хлопець дізнався, що причина незаконного перевищення строків тримання іноземних громадян у російському ізоляторі — фінансові махінації адміністрації закладу. Згідно із встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ізоляторі тимчасового утримання на добу мають витрачати 800 рублів, а насправді — лише 200. Ще одним засобом незаконного збагачення керівництва ізолятора стало завищення вартості авіаційних квитків для відправлення іноземців на батьківщину.
Повернувшись нарешті в Україну, хлопець вирішив повідомити Службу безпеки про свої контакти з правоохоронними структурами РФ, а також застерегти громадян України про небезпеку зіткнутися з нечесністю російських роботодавців і правоохоронців. Сам він зарікся їздити на заробітки в цю країну.