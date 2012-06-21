З 24 липня по 7 серпня у частині будинків Шевченківського, Подільського та Святошинського районів Києва буде відсутнє гаряче водопостачання у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань.
Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".
За даними компанії, у цей період проводитимуться випробування тепломереж від районної котельні «Нивки».
На час проведення робіт гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 215 житлових будинків, трьох лікувальних установ, 17 дитячих садків у Шевченківському районі; 50 житлових будинків, чотирьох дитячих садків у Подільському районі; 37 житлових будинків, одного дитячого садка у Святошинському районі.