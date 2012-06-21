«А нікуди ти не поїдеш!» — вирішив хмільний чернігівець, поскандаливши з дружиною. Він зателефонував «куди слід» і повідомив що вокзал… заміновано.
Попри те що п’яний абонент був анонімом, правоохоронці згідно із законом, мусили ретельно перевірити інформацію. Заодно встановили і особу зловмисника. Ним виявився 29-річний молодик, котрий так екстремально закінчив сварку зі своєю половиною.
Як повідомили працівники прес-центру СБУ, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.