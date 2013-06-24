За результатами Drone Hackathon «Anti-Shahеd» три українські виробники отримають по 1 млн доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих БПЛА.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

«Зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським шахедам. Маємо круті кейси з "Армією дронів", коли постачали на передову не лише іноземні дрони, а й БПЛА вітчизняного виробництва. Аналогічне потрібно реалізувати з розвитком систем захисту українського неба», - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Drone Hackathon об’єднав 50 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи й технології для виявлення та знищення ворожих дронів. Оцінювали проєкти спеціалісти різних родів і видів військ, військових структур та цифрових технологій.

За результатами заходу обрано трьох переможців, з якими укладуть контракти на 1 млн доларів. Нові технології допоможуть боротися з іранськими шахедами без втрат ресурсів сил ППО.

Як повідомлялось, за понад 11 місяців існування проєкту «Армія дронів»за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БпЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд грн. Також Центри підготовки операторів БПЛАнавчили 10 тис. військових керувати «крилами» за 10 місяців.