Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулася нарада з питань ветеранської політики. Про це повідомляє Урядовий портал.

У засіданні взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінфіну, обласних військових адміністрацій та АТ «Укрзалізниця».

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 652 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя» стартував другий етап подання заяв на відбір помічників ветеранів.

Майбутніх помічників скерують на навчання та подальше працевлаштування в одну із територіальних громад Вінницької, Дніпропетровської, Львівської або Миколаївської областей.

Заяву на участь можна подати на платформі е-Ветеран. Другий етап відбору триватиме до 21 липня.

Також на засіданні обговорили механізм проведення співбесід із кандидатами. До складу спеціальних комісій входять представники Мінветеранів, органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, громадських організацій, а також спеціалісти-психологи.

ОВА та Мінветеранів доручили напрацювати прозорий алгоритм відбору учасників.

Крім того, наголосили на необхідності належної комунікації між майбутніми помічниками ветеранів і громадськими організаціями, які вже мають досвід роботи з ветеранами.