Триває експериментальний проект щодо запровадження інституту помічника ветерана. У чотирьох областях — Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській — вже подано більше 200 заяв бажаючих долучитися до цієї ініціативи. У зазначених областях створено комісії, які проводитимуть співбесіди з кандидатами у помічники ветеранів. Вже у серпні обраних учасників спрямують на навчання та згодом працевлаштування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ще пʼять областей — Закаратська, Сумська, Київська, Полтавська та Харківська — виявили бажання долучитися до експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана.

На переконання Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, така ініціатива за успішної реалізації набуде загальнодержавного масштабування.

Нагадаємо, заяву на участь у проекті «Помічник ветерана» можна подати на платформі е-Ветеран.