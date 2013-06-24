Для посилення спроможності військово-лікарських комісій (ВЛК) було ухвалено законодавчі зміни та запроваджено новий пакет у Програмі медичних гарантій, який дозволяє до роботи комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки залучати цивільні медичні заклади. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Їх кількість та перелік з урахуванням поточного навантаження визначає керівництво обласних та Київської міської військових адміністрацій. Своєю чергою, Національна служба здоровʼя (НСЗУ) укладає договори з цими закладами та забезпечує оплату наданих послуг.

На зараз уже 482 медзаклади подали пропозиції щодо , 474 з них погоджені і незабаром отримають проєкт договору, 8 медзакладам пропозиція відхилена через невідповідність вимогам.

Ухвалене рішення щодо можливості контрактування цивільних закладів та оплати наданих ними послуг дало можливість розширити мережу для проходження ВЛК та посилити ресурсне забезпечення роботи лікарів, які залучені до проведення медичних оглядів для оцінки придатності особи до військової служби.

Усі послуги, які входять до пакета Програми медгарантій, є безоплатними для тих, хто проходить такі ВЛК. Зокрема, держава покриває: