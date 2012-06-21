Цвітіння – прекрасна, але й відповідальна пора в житті рослин. А ще це час, коли люди не лише милуються квітками, а часто хочуть забрати їх додому або подарувати коханим. Це особливо стосується ранньоквітучих рослин, або, як їх точно називають, первоцвітів.
Щороку наприкінці зими та на початку весни в Україні через незаконне збирання та продаж знищуються мільйони ранньоквітучих рослин.
Зірвати стеблину з трьома первоцвітами означає, що загинуло 45–60 насінин. А отже не буде нових квітів. Брандушка різнобарвна, підсніжники складчастий та білосніжний, цикламен Кузнецова, шафран Гейфелів – усі ці квіти вже занесені до Червоної книги України, адже знищуються та вимирають.
Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) вже потягом 20 років проводить природоохоронну акцію «Збережи первоцвіт».
В цей час активісти ВЕЛ разом з правоохоронцями, залучаючи молодь, патрулюють місця, де найчастіше продають первоцвіти – залізничні та станції метро, стихійні ринки тощо. Вони роз’яснюють як покупцям, так і продавцям, як нищівно їхні забаганки впливають на довкілля.
Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла оглядачу «Урядового кур’єра», що продавати дикорослі рідкісні види рослин в нашій державі заборонено відповідно до статті 9 Закону України «Про рослинний світ» та Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», стаття 88.
Якщо ж браконьєра вхоплять на гарячому,то, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 року «Про розмір компенсації за шкоду, заподіяну незаконним збирання та знищенням рослин, занесених до Червоної книги», з нього стягнуть компенсацію за кожну рослину в розмірі 67 гривень та оштрафують за факт продажу на суму від 1700 до 3655 гривень.