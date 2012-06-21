Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 20 тисяч гривень винесли з помешкання тернопільської пенсіонерки. Про це вона повідомила правоохоронців. І розповіла, що до неї приходила якась жінка, аби перевірити, чи справно працюють газові прилади. Відеокамери, які встановлені в багатоповерхівці, зафіксували, що до будинку зайшли одразу три особи. Працівники поліції припускають, що коли зловмисниця балачками на кухні про перевірку газових приладів відволікала увагу потерпілої, дві інші «гастролерки» поцупили гроші з квартири.
За словами начальника відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергія Крети, оперативники надіслали своїм колегам орієнтування про встановлення крадійок та їхній розшук. І не забарилося повідомлення від житомирських правоохоронців. З’ясувалося, що ці три зловмисниці є громадянками Білорусі. Зараз йдеться про оголошення лиходійкам підозри та обрання запобіжного заходу.