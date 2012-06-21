З перших днів нового року в Сумах запрацювали важливі для міста нові тролейбусні маршрути. Це стало можливим завдяки завершенню електрифікації тролейбусної лінії до вулиці Прокоф’єва, що дало змогу закільцювати один із найбільш протяжних маршрутів обласного центру. Відтепер два тролейбуси, які вирушають у зустрічних напрямках, суттєво поліпшують пасажирські перевезення в густонаселених 9-му та 10-му мікрорайонах, у районах залізничного вокзалу та центрального ринку.
Передбачають, що із часом кількість тролейбусів на цих маршрутах подвоїться, а електрифікована гілка з’єднає вулиці Прокоф’єва та Герасима Кондратьєва, яка є однією з головних у Сумах. Так, транспортна розв’язка дасть змогу зняти з порядку денного одне з гострих питань перевантаження пасажирських перевезень центру міста.
В Сумах у межах соціального проекту Elektro-Lektor відбувся День тролейбуса, ініціатори якого влаштували для всіх охочих екскурсії за трьома маршрутами. Під час поїздок пасажири мали змогу дізнатися багато нового про історію зародження тролейбусного руху в обласному центрі, про місто, його визначні та пам’ятні місця. Вартість екскурсійного квитка становила 50 гривень. Виручені кошти буде спрямовано на здійснення молодіжних урбаністичних проектів.