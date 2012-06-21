У Добропіллі на Донеччині у вересні проходить конкурс «Добропілля — місто троянд», організований за сприяння міської ради та тутешньої ініціативної групи «Клумбний рух». Участь у ньому беруть об’єднання мешканців багатоповерхових будинків, що беруться облаштувати у дворах клумби і далі доглядатимуть за квітами. Всі подані заявки розгляне незалежна комісія і за її висновком визначать 30 будинків-переможців, які отримають від 20 до 50 саджанців троянд, а як бонус — ще й ялинки, що у кожному дворі стануть доречними під час новорічних свят. Задля цього організатори конкурсу вже домовилися із розплідником у Покровську на закупівлю 1000 саджанців троянд, які невдовзі стануть справжньою окрасою міста. Втім, виявляється, мета ініціативи не тільки створення симпатичних клумб із квітами. «Висадка троянд і озеленення міста це дуже потрібна справа, однак ще однією метою є намагання об’єднати людей довкола спільної справи, сприяння утворенню громад і встановлення нормального діалогу між місцевою владою і людьми», — каже засновник «Клумбного руху» в Добропіллі Марина Кучеренко.
Прикметно, що згадана добра справа, що стала поєднанням красивого й корисного, знайшла солідну підтримку серед мешканців міста: кількість бажаючих взяти участь у конкурсі була такою великою, що терміни подачі заявок навіть вирішили подовжити.