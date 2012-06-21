В Україні заплановано запровадження проекту переведення важливого для людей документа — трудової книжки — у електронний режим. Це дозволить вести облік трудової діяльності українців саме в сучасному, електронному вигляді. І задля цього через три місяці після запуску такого пілоту в нас запрацюють і нові соціальні сервіси.
Про це під час засідання уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Зокрема, вона пояснила, що Пенсійний фонд матиме змогу призначати пенсію людям, які досягли відповідного віку, автоматично, не змушуючи літніх витрачати час і здоров’я на збирання великої кількості необхідних для цього довідок.
Але, при цьому, кожен літній українець матиме змогу самостійно обирати той період своєї трудової діяльності, за показниками якого ця виплата йому призначатиметься. Тобто обрати те, що для нього, на його переконання, буде найкраще.
Урядовець також зауважила, що, виходячи з того, що в Україні понад 13 тисяч осіб працездатного віку, а це — чимало, реєстр електронних трудових книжок наповнюватиметься поступово і потребуватиме перехідного періоду. Повністю звершити роботу планують протягом 5 років.
Паперові трудові книжки, за словами міністра, будуть передані їхнім власникам на руки. Проте якщо людина висловить бажання, щоб відділ кадрів за місцем її роботи паралельно з електронним документом продовжував вести і паперовий, їй не повинні відмовляти.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»