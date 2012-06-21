Конфедерація роботодавців України підготувала документ, згідно з яким трудові права жінок і чоловіків в нашій країні повинні стати однаковими.
Документ передбачає рівні соціальні гарантії абсолютно для всіх працівників, і автори документа заявили, що в Україні не повинно бути дискримінації за статевою ознакою. Зокрема, експерти пропонують дозволити чоловікам брати декретну відпустку. Право на додаткову відпустку протягом року можуть отримати батьки двох і більше маленьких дітей, також їм буде дозволено перебувати на робочому місці неповний робочий день. У відрядження вони будуть їздити тільки за власною згодою.
«Цей законопроект передбачає зрівнювання гендерних прав чоловіків і жінок в рамках трудового і сімейного права, зокрема, шляхом надання додаткових гарантій чоловікам. Так, з прийняттям проекту закону чоловіки зможуть реалізувати свої батьківські права більш повно», — підкреслив Юрій Кострикін, директор з розвитку порталу HeadHunter. Крім того, документ передбачає неповний робочий день або неповний робочий тиждень для співробітника, що має дитину з інвалідністю або дитини молодше 14 років.