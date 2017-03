На ПАТ «Турбоатом» представники Запорізької АЕС здійснили прийомку обладнання, виготовленого на заводі для реконструкції конденсатора турбіни блока №3. Згідно з договором, завершення виготовлення і відвантаження устаткування виконають у період з березня по травень цього року. Цю угоду було підписано за результатами відкритих торгів та за процедурою закупівлі в системі ProZorro відповідно до Закону «Про державні закупівлі». Як кажуть працівники підприємства, участь у тендері в цій системі стала їхнім першим досвідом змагання за контракт, учасниками яких були відомі компанії — німецька Balcke-Dьrr GmbH та чеські I & C Energo a.s. і Krбlovopolskб a.s.

Представники атомної електростанції перевірили зварювання і дефектоскопію, а також геометрію і правильність зазорів повністю набитих трубками і готових до відвантаження 6 модулів конденсатора корпусу №1.

Як повідомив начальник виробничо-диспетчерського управління Турбоатома Дмитро Здор, під час інспекції контролювали геометричні розміри устаткування і всю необхідну документацію. Нині обладнання упаковують у цеху механообробного і зварювального виробництва, а відвантаження передбачене на нинішній місяць.

За його словами, триває робота з іншими двома корпусами конденсаторів №2 і №3. Найближчим часом планують прийняття замовником контрольного складання конденсатора з крайніми дошками для корпусу №3 з перевіркою геометричних розмірів і правильності зазорів.

У прес-службі підприємства розповіли, що за умовами договору для Запорізької електростанції Турбоатом виготовить і поставить конденсатор блочно-модульного виконання з трубною системою з неіржавної сталі, який замінить конденсатор з трубною системою з мідно-нікелевого сплаву, який експлуатують на блоці №3 АЕС з 1986 року. Нове обладнання дасть змогу турбоагрегату працювати на номінальній потужності в умовах змін температури охолоджувальної води, підвищить потужність і продовжить термін експлуатації енергоблока.