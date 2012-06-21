Заступник прем’єр-міністра Туреччини Нуман Куртулмуш оголосив у понеділок, 13 березня, про те, що Туреччина вирішила припинити всі політичні дискусії високого рівня з Нідерландами через дипломатичний скандал, спричинений забороною провести у Нідерландах агітацію турецькими міністрами щодо конституційного референдуму.Про це повідомляє Daily Sabah.
Куртулмуш також заявив, що Туреччина закриє свій повітряний простір для дипломатів з Нідерландів, доки вимоги Туреччини не будуть виконані.
«Ми вирішили не пускати до Туреччини дипломатичні рейси з Нідерландів», — сказав він.
За його словами, уряд також планує порекомендувати парламенту відмовитися від нідерландсько-турецької групи дружби.
Віце-прем’єр додав, що послу Нідерландів, який зараз у відпустці, заборонено в’їзд у Туреччину.
Нагадаємо, у суботу Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму.
Крім того, влада Нідерландів вирішила вислати турецького міністра у справах сім’ї Фатму Бетуль Саян Каю, бо її візит загрожував громадській безпеці на тлі загострення відносин між країнами.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що Нідерланди заплатять за видворення міністра і за те, що не пустили главу МЗС для проведення запланованих мітингів, та закликав міжнародні організації ввести санкції проти Нідерландів.
Додамо, що раніше агітаційні заходи турецьких міністрів були скасовані у німецьких містах Гаггенау та Кельн, що призвело до нового витка напруженості між Німеччиною і Туреччиною.