Відучора громадяни України із внутрішніми паспортами у вигляді пластикових ІD-карток отримали змогу подорожувати до Туреччини без закордонного паспорта.
Вже вчора посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в Twitter, що там уже зустріли перший рейс із Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі внутрішньої ID-картки.
Наші співгромадяни матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, рухатися транзитом та перебувати без віз строком до 90 днів упродовж 180 днів на території Туреччини. Такі ж умови діють і для громадян Туреччини в Україні, повідомляє прес-служба МЗС.
Цей документ було підписано 14 березня цього року під час офіційного візиту до Туреччини Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, про що «Урядовий кур’єр» повідомляв у № 49 від 15 березня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»