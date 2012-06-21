В Херсонській області побувала делегація турецьких підприємців на чолі з заступником міського голови м. Газіємір. Гості провели зустрічі з керівництвом області та оглянули майданчики для можливого вкладання інвестицій. Херсонська область має багаторічні тісні стосунки з провінціями Республіки Туреччина. З огляду на геополітичне розташування України і Туреччини, традиційні економічні зв’язки (міста-побратими області – Зонгулдак і провінція Мерсін). Тому щороку зацікавленість у турецьких інвесторів до Херсонщини зростає, особливо у галузях альтернативних джерел енергії, агропромислового комплексу та туризму. У ході свого візиту на Херсонщину делегація відвідала селище Мала Каховка, де оглянули земельні ділянки під будівництво житлових будинків та селище Завітне з можливістю будівництва текстильного заводу (Любимівська ОТГ). Ондер Кескін, заступник міського голови м. Газіємір поділився враженнями від перебування на Херсонщині та зазначив, що побачили багато цікавих локацій, де можна реалізувати проекти, так як область має за статус екологічно чистої. Серед плюсів – зручне річкове і морське сполучення, теплий клімат та потужний потенціал. Турецьких бізнесменів зацікавило будівництво заводу з виробництва текстилю після відвідування виробництва «Сантекс», яке спеціалізується саме на такому виді виробництва. Зі свого боку сторони підприємці області запропонували декілька інвестиційний проектів для реалізації, такі як «сухий порт» на базі ХБК та співпраця у морських перевезеннях через Скадовський морський порт.
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