У Канаді запрацювала найдовша в світі туристична стежка. Вона отримала назву The Great Trail. Про це повідомляється на офіційному сайті об'єкта.
Маршрут, який розтягнувся на 24 тисячі кілометрів, охоплює всі провінції і території країни і пролягає через 15 тисяч різних населених пунктів.
Ідея створення стежки прийшла трьом канадським мандрівникам ще у 1992 році. Однак на те, щоб створити відповідну інфраструктуру, обладнати маршрут покажчиками, доріжками та іншими елементами, а також з'єднати її розрізнені ділянки в єдине ціле, треба було 25 років. Відзначається, що більшу частину маршруту створили волонтери.
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Деякі ділянки шляху можна подолати пішки, на велосипеді, коні або снігоході. Крім того, 26 % маршруту – подорож водою. У великих населених пунктах, таких як Галіфакс, Монреаль або Оттава, стежка проходить через центр і пішохідні вулиці, що дозволяє туристам познайомитися не тільки з природою, а й з міською культурою.
На початку вересня повідомлялося, що путівник Rough Guide включив Канаду в список найкрасивіших країн світу. Вона посіла друге місце, поступившись лише Шотландії.