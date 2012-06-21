Президент Петро Порошенко в телефонному режимі привітав туркменського колегу Гурбангули Бердимухамедова з переобранням на цю відповідальну посаду. Сторони обговорили шляхи активізації політичного діалогу між країнами. Ішлося зокрема про організацію цьогорічного офіційного візиту туркменського лідера в Україну.
Увагу було приділено активізації економічної складової двосторонньої співпраці. Досягнуто домовленості про проведення вже найближчим часом чергового засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва.
Президенти обговорили й питання залучення українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів у Туркменістані, наголосили на важливості відновлення прямого авіасполучення між Києвом й Ашгабатом, повідомляє департамент прес-служби АП.
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