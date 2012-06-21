Глава Європейської ради Дональд Туск закликав країни ЄС швидко підготувати законодавство, яке може перешкодити в реалізації проекту російського «Газпрому»
Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на «Польське радіо».
Очільник Європейської ради Туск з листом звернувся до лідерів країн євроспільноти.
Проти спорудження другої гілки Північного газогону виступає, зокрема, Польща. Варшава аргументує, що проект російського газового монополіста є загрозою для громадської безпеки.
Ще не всі лідери отримали цей лист, тому його не опубліковано, але послання є таким, щоб країни ЄС якомога швидше зайнялися проектом змін у газовій директиві, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.
У Брюсселі уточнено, що правила мають стосуватися всіх газопроводів, також призначених для імпорту сировини, включно з морською частиною. В дотеперішній директиві не стверджено однозначно, як трактувати відрізки на міжнародних водах. Це відкривало можливість різних тлумачень і форсування «Північного потоку-2».
Голова комісії промисловості в Європарламенті Єжи Бузек у розмові з Польським радіо кілька днів тому задекларував, що робота над новелізацією директиви відбудеться швидко, а отже, темп проведення змін залежатиме від бажання країн ЄС.
Серед них є група прихильних «Газпромові» держав – це ті, що займаються бізнесом з російським монополістом і не хочуть ускладнювати йому інвестицій у Європі.