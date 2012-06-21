Запоріжжя має величезний туристський потенціал, а його окраса — дитяча залізниця завдовжки вісім з половиною кілометрів, найдовша в Європі. На території мо жна відпочити в дендропарку, зимовому саду з екзотичними рослинами, кактусарії, зоокуточку. Хлоп’ячі серця завмирають, коли діти потрапляють у виставковий зал з моделями рухомого складу залізничного транспорту (гордість залізниці — гурток «Залізничне моделювання»). До дитячої залізниці входить станція Південна і три посадкові платформи, розміщені навколо веслувального каналу.
— Структурний підрозділ «Запорізька дитяча залізниця» розпочав роботу в 1972 році, — ро зповідає її начальник Михайло Черненький. — Головна мета нашої діяльності — позашкільна навчально-виховна робота серед учнів для профорієнтації за робітничими професіями залізничного транспорту і початкової екологічної освіти. На базі дитячої залізниці діють такі напрями гурткової роботи залізничного спрямування: «юний залізничник», «екскурсовод-диктор», «колія та колійне господарство», «начальник зміни», «помічник машиніста» і «машиніст тепловоза». Наші вихованці — часті гості багатьох структурних підрозділів Придніпровської магістралі, станцій, локомотивних і вагонних депо, обчислювального центру, колійних дільниць, історичних місць Придніпровської залізниці. Запорізька дитяча залізниця співпрацює із Дніпропетровським залізничним університетом, запорізькими національним і технічним університетами.
А ще юні залізничники Запорізької дитячої залізниці беруть активну участь в екологічних форумах і конференціях. У 2008 та 2013 роках вони були учасниками Міжнародного екофоруму «Довкілля для України», де презентували відеофільм, який відображає діяльність Запорізької дитячої залізниці, акцентовану на екологічному вихованні юних залізничників і відвідувачів, а також стендовий макет фрагмента території дитячої залізниці з дендропарковою зоною.
12 років тому Запорізька дитяча залізниця започаткувала міжнародний екофестиваль «Залізничний транспорт та екологія», який проводять і нині. Саме тому Запорізька дитяча залізниця — еколого-натуралістичний центр. Із 2004-го по 2013 рік Укрзалізниця організовувала всеукраїнські зльоти юних залізничників, на яких представники Запоріжжя шість років поспіль посідали перші місця. Територія дитячої залізниці давно стала улюбленим місцем відпочинку містян.
«Запорізьку дитячу залізницю фінансує виключно філія «Придніпровська залізниця ПАТ «Укрзалізниця», — інформує Михайло Черненький, — а працює вона для населення Запоріжжя. Дивно і шкода, як байдуже ставиться до неї сучасне керівництво міста, не надаючи жодної допомоги. Єдиний керівник Запорізької області, який розуміє важливість і цінність нашого закладу й допомагає, — голова Запорізької облради Григорій Самардак, за що йому від усіх нас велика подяка».