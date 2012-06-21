Щоб на власні очі побачити безпекову, гуманітарну й соціально-економічну ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зумовлену російською блокадою українських морських портів в Азовському морі та її воєнною агресією, глави міністерств закордонних справ України, Чехії й Данії Павло Клімкін, Томаш Петршічек та Андерс Самуельсен побували в Маріуполі та на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі. Разом із трьома міністрами регіон відвідала делегація місії Європейського Союзу з оцінки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну та соціальну ситуацію.
«Зупинка на контрольному пункті в’їзду-виїзду у Гнутовому на лінії розмежування. Тут зустрічаються дві реальності», — написав у мікроблозі Twitter глава українського зовнішньополітичного відомства. Павло Клімкін додав хештег «зупинити російську агресію» та «Росія нападає на Україну».
Коли міністри прибули до Маріуполя, речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter написала: «Ніщо не може замінити особисте ознайомлення з тим, до чого призвела війна Росії проти України. Ідеться про шкоду, термінові потреби цивільного населення».
Думками у Twitter поділився й міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек. «Ми отримали безпосереднє уявлення про людські й економічні труднощі, спричинені тривалим збройним конфліктом, підтримуваним Росією на сході України. Побували на відстані близько 40 кілометрів від російсько-українського кордону, який має контролювати українська влада і куди Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати доступ з урахуванням мінських угод. Щодня там порушують перемир’я, відбувається бомбардування позицій. Сили, підтримувані Росією, блокують доступ спостерігачам ОБСЄ до території. Громадяни України мають право на гідне життя і мир», — написав дипломат.
Напередодні спільної поїздки Павло Клімкін висловлював вдячність чеській стороні за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, за постійну увагу до проблем на Донбасі та гуманітарну допомогу, яку Чехія надає жителям регіону.
До слова, днями міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен заявив, що ЄС повинен запровадити нові санкції проти Російської Федерації через відмову звільнити українських моряків, захоплених у полон 25 листопада. «Це демонстрація повної зневаги до міжнародних правил. Якщо Росія не хоче звільнити моряків, я візьму на себе ініціативу в ЄС щодо запровадження нових санкцій», — наголосив він.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»