На «Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки» щороку надаватимуть мільярд гривень. Згідно з розробленим Міністерством аграрної політики та продовольства документом, найбільше коштів спрямовуватимуть на тваринництво та садівництво. Підтримка тваринництву надаватиметься у кілька етапів: спершу — забезпечення зростання поголів’я худоби, закупівля молодняку великої рогатої та дрібної рогатої худоби, потім — інвестиції в будівництво тваринницьких ферм.
Окремо кошти спрямовуватимуть на закупівлю переробного обладнання. Відсоток його компенсації для фермерських господарств може становити близько 30%.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»