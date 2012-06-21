Протягом минулого року для потреб учасників проведення АТО та членів їхніх сімей, які мешкають на Сумщині, використано 15 тисяч кубометрів деревини на загальну суму 5,7 мільйона гривень, які надано з обласного бюджету. Так, твердим паливом забезпечено 2963 родини бійців. Частина сімей, а саме 417, одержала торфобрикети на загальну суму 827 тисяч гривень. Про це повідомив під час засідання координаційної ради з надання допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей директор департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Михайло Дубровський.
За його словами, у випадках, коли фактична вартість твердого палива з урахуванням доставки перевищувала встановлену обласною програмою соціального захисту населення на 2013-2016 роки в розмірі 2 тисячі гривень, проводили доплати за рахунок місцевих бюджетів. Це, зокрема, практикували в Білопільському, Буринському та Сумському районах.
Нинішнього року буде посилено увагу щодо пільгового забезпечення твердим паливом учасників АТО та їхніх сімей, для чого в обласному та місцевих бюджетах передбачено відповідні кошти. В розрахунку на сім’ю вартість твердого палива зростає до 2,5 тисячі гривень проти торішніх 2 тисяч.