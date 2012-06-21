Донецький національний університет імені Василя Стуса у липні цього року відзначатиме 80-річчя, а восени — третю річницю переміщення до Вінниці. І від самого початку перебування тут зріла думка про постійний живий діалог між двома краями.
Якось сама собою з’явилась ідея про творчий конкурс «Слово у душі — душа у слові» для учнівської й студентської молоді. Задум ініціаторів підтримали керівники низки вишів і шкіл. Було визначено напрями конкурсних змагань: поетичні, прозові, драматургічні та публіцистичні. Виокремлено науково-дослідницьку роботу, жанр есе. Усі номінації-нагороди мають промовисті імена видатних постатей України — вихідців із Поділля та Донеччини.
Торік конкурсними змаганнями охопили лише вінницьку учнівську та студентську молодь — 72 учасники. Цього року Донецький національний університет за підтримки Вінницької й Донецької облдержадміністрацій провів другий конкурс, участь у якому взяли 169 осіб із більш ніж 30 освітніх установ Донеччини й Вінниччини. Найактивнішими виявились учні і студенти з Покровська, Костянтинівки, Мирнограда, Маріуполя, Торецька, Волновахи, а також Іверська, Олександрівки, Новостепанівки та Привілля.
З Вінниччини найбільше учасників представляли обласний центр, а ще Козятин, Хмільник, Жмеринку, Сутиски, Калинівку, Гайсин, Могилів-Подільський, Гнівань, Шаргород, Тульчин, Крижопіль, Старі Прилуки та Немирів.
Провідними у віршах, оповіданнях, казках, байках, легендах і новелах стали теми магії слова та краси української мови, родини, а також моралі, людських цінностей, а ще війни в учасників з Донеччини.
Серед переможців конкурсу в номінації «Поезія» — Вікторія Їжак, Тетяна Циганчук (обидві з Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу), Аліна Новаківська (школярка з Гайсина). Найкращими з-поміж проб прозового пера постали твори Євгенія Мазуровського (Вінницький технічний коледж) і Романа Железняка (Покровський міський ліцей «Надія»). Нагороду імені Василя Стуса в номінації «Науково-дослідна робота» отримали Анастасія Стець і Надія Антонидина (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж). Найкращими авторами у номінації «Есе» стали роботи школярок Оксани Лисих (Торецьк), Анастасії Фісак (Черкаси) й Анастасії Гончарук (Вінницька область).
Позитивним моментом творчого заходу стало шанобливе ставлення учасників конкурсу в роботах до рідної землі й рідного слова, розуміння державницького статусу мови.
Анатолій ЗАГНІТКО,
публіцист, для «Урядового кур’єра»