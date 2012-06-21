У Покровську на Донеччині побачила світ книга «Сонячне суцвіття», до якої увійшли твори місцевих поетів і прозаїків, публіцистів, краєзнавців та майстрів мистецтва. Солідне видання започаткованої свого часу серії «Творчі сили Покровщини» стало дуже доречним подарунком до десятиліття місцевого творчого об’єднання «Суцвіття», що діє при Покровській центральній міській бібліотеці імені Т. Г. Шевченка.
З перших років свого існування об’єднання активно розвивалося та популяризувало літературу і мистецтво, і невдовзі до нього приєдналися творчі люди з інших міст та районів Донеччини: з Родинського, Мирнограда, Гродівки, Селидового. Саме вони стали співавторами низки колективних літературних збірок, які в попередні роки видали в ТО «Суцвіття»: «Зоряна криниця», «Царина степу», «Зимова симфонія» та інші. Крім того, любителі слова, починаючи з 2010 року, випускають ще й власну газету «Суцвіття», де друкуються твори місцевих авторів та літераторів з інших міст і областей України. Причому особливу увагу тут приділяють початківцям, серед яких немало школярів, котрі можуть розраховувати на підтримку з боку досвідченіших авторів та редакторів.
«Славною пам’яткою будь-якої доби є не лише дороги, архітектурні споруди, горіхові гаї чи парки, але й події культурного життя міста. Книга «Сонячне суцвіття» є також ознакою нашого сьогодення, яке згодом перейде в минуле, а потім і у далеке минуле. Час усе зруйнує, а видання переживе політичні події і житиме, доки існуватиме місто Покровськ», — вважає одна із авторів збірки, краєзнавець Діана Білокінь із Покровського району.