У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась презентація книжки Анатолія Завальнюка «Повне зібрання хорової та педагогічної спадщини Миколи Леонтовича», що, за словами ректора цього університету Наталії Лазаренко, є неординарною подією всеукраїнського і навіть світового значення.
У монографії охоплено хорову і педагогічну спадщину видатного композитора: музичну обробку народних пісень, релігійні колядки, псалми, аранжування піснеспівів, херувимські пісні, молебен благодарственний Господу Богу, Літургію Іоанна Златоустого та методичний підручник навчання співу в школах, автором якого є Микола Леонтович. З ґрунтовного дослідження читачі також дізнаються про маловідомі сторінки з його життя. Видання накладом 300 примірників здійснено коштом обласного бюджету. Під час презентації голова облдержадміністрації Валерій Коровій повідомив, що цього року в області планується створення великого хорового колективу, який назвуть на честь Миколи Леонтовича.