Український боксер Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО), який виступає в напівлегкій вазі, здобув видовищну перемогу в Москві. У своєму 11-му бою на профі-рингу наш непереможний співвітчизник ефектно нокаутував росіянина Валерія Третьякова (11-1, 4 КО), що не знав раніше поразок.
Вирішальним для 25-річного уродженця Одеської області став десятий раунд. У кінцівці поєдинку обидва боксери вирішили влаштувати на рингу справжню рубку, влаштувавши розмін ударами.
Хегай спершу пропустив удар Третьякова з правої, проте блискавично викинув лівий боковий, досягнувши мети. Росіянин "поплив" після пропущеного хука в голову, просто відвернувшись від суперника. В результаті Арнольд добив опонента, відправивши його в нокаут ще одним потужним ударом лівою.