Співробітник аеропорту Барроу Скотт Бебкок прибирав сніг після шторму, але несподівано зустрів тюленя. Аеродром розташований на березі Чукотського моря, але на достатній відстані від узбережжя, на висоті 13 метрів над рівнем води. 200-кілограмового гостя довелося вивозити з єдиної злітної смуги за допомогою спеціальної техніки. 