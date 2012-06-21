Співробітник аеропорту Барроу Скотт Бебкок прибирав сніг після шторму, але несподівано зустрів тюленя. Аеродром розташований на березі Чукотського моря, але на достатній відстані від узбережжя, на висоті
МОРСЬКИЙ МАНДРІВНИК
Тюлень з моря приповз на злітну смугу (відео)
В аеропорту Аляски на злітній смузі знайшли тюленя
Співробітник аеропорту Барроу Скотт Бебкок прибирав сніг після шторму, але несподівано зустрів тюленя. Аеродром розташований на березі Чукотського моря, але на достатній відстані від узбережжя, на висоті