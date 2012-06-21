Сьогодні, 14 серпня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.
Крім того, 14-15 серпня у Києві та Київській області переважатиме пожежна небезпека 4 класу, на півдні області місцями 5 класу.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, в Україні практично без опадів, на сході до +36°.