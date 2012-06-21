Держбюджет України на 2017 рік передбачає важливі для життя країни реформи. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, інформує еizvestia.com.
«Бюджет на 2017 рік став бюджетом реформ”, – зазначив Данилюк.
Він нагадав, що насамперед реформування торкнеться медицини, освіти та соціальної сфери.
Медицина
Мінфін, за словами Данилюка, спільно з Міністерством охорони здоров’я розробив нову модель фінансування медичних установ, у якій передбачається, що гроші «йдуть за пацієнтом».
«Це означає, що ми не будемо фінансувати за державні кошти просто приміщення – ми будемо фінансувати послуги, які отримують громадяни, і конкретний результат від цих послуг», – пояснив Данилюк.
За його словами, також посилиться автономія медустанов. Крім того, уперше на 100% покрито потреби в ліках для тяжкохворих. «Це стосується онкохворих, ВІЛ-інфікованих, а також хворих на діабет, вірусний гепатит та інші тяжкі захворювання», – уточнив міністр.
Загальні витрати на охорону здоров’я у 2017 році зросли на 19,1 мільярда гривень. На компенсацію вартості ліків виділено 500 мільйонів гривень.
Освіта
«Ми посилили фінансування середньої та профільної освіти, збільшили автономію вишів, збільшили ефективність надання стипендій, розділивши їх на академічні, які мотивують до навчання, та соціальні, як допомога незабезпеченим студентам», – відзвітував Данилюк.
Загальний стипендіальний фонд, за словами Данилюка, збільшився на 10%.
«Підняли зарплату вчителям, збільшили загальні витрати на освіту на 45 мільярдів гривень», – зазначив міністр.
Соціальна сфера
Найбільшою зміною в соціалці, за словами Данилюка, стало збільшення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн.
«Минулого року менше 3200 гривень отримувало понад 3,5 мільйона осіб. Ініціативою уряду було підвищити мінімальну зарплату, роль Мінфіну – знайти для цього ресурси. Коли ми розраховували ресурс, ми також враховували елемент детінізації. Зараз ми бачимо статистику надходжень – хочу вас запевнити, все, що ми планували, зараз реалізовується», – розповів Данилюк.
Нагадаємо, раніше в Національному банку України (НБУ) визнали, що підвищення мінімальної зарплати прискорить інфляцію в Україні. Крім того, через зростання «міні малки», за прогнозами НБУ, без роботи залишаться 630 тисяч осіб.