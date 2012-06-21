Саме такими словами кошторис наступного року охарактеризував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи його п’ятничного вечора в Будинку уряду. Презентація відбулася у вигляді показу слайдів і лаконічного інформативного супроводу. Міністри й журналісти могли оцінити результат спільної роботи виконавчої гілки влади, переконавшись у тому, що нинішній очільник Кабміну відповідає за свої слова.
Тож уряд закладає зростання ВВП на рівні 3%. Це той фундамент, від якого можна буде відштовхуватися для подальшого розвитку економіки, хоча Прем’єр не виключає й динамічного збільшення цього показника. Інфляцію автори документа передбачають 7%, натомість цьогоріч, за розрахунками урядовців, вона має бути на рівні 11,2%. Дефіцит бюджету закладають на рівні 2,4% на відміну від нинішніх 3%.
Уперше, за словами Прем’єра, доходи державного бюджету перевищать 1 трильйон гривень — 1118,8 мільярда. Мінімальна заробітна плата зросте на півтисячі й становитиме 3723 гривні. На соціальну допомогу тим, хто її потребує, передбачено витратити 122 мільярди гривень, оборона і національна безпека відтягнуть на себе 164,9 мільярда, на розвиток дорожнього господарства буде спрямовано 44 мільярди.
Це лише невелика кількість макроекономічних показників. Але й так зрозуміло, що метою розробників кошторису, як наголосив глава уряду, є те, щоб швидкість доходів громадян перевищувала інфляційні процеси. Тобто «те, що економіка зростає, передати в руки громадян, втілити в поліпшення якості їхнього життя й послуг».
Політику популізму слід відкинути на узбіччя, бо вона гальмує розвиток країни, наголосив Володимир Гройсман. Адже жодного разу в новітній історії України дії популістів не мали позитивного ефекту, крім короткострокової прихильності певних верств населення.
«Тому нинішні бюджетні рішення уряду якісно опрацьовано, а сам бюджет створено не для політиків, а для українських громадян», — наголосив Прем’єр-міністр, додавши, що під час розгляду проекту в стінах парламенту уряд обстоюватиме кожну цифру.