Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Рік, що вже минає і поступово стає історією, у багатьох співвітчизників викликає, на жаль, не тільки приємні спогади. Безперечно, це стосується й осіб, які на власному гіркому досвіді переконалися, що у причетності до скоєння важких злочинів немає строку давності. Отже за 2020 рік ще 134 громадян засуджені за організацію незаконного референдуму навесні 2014 року на Донбасі.

Як уточнили в пресслужбі ГУ в Донецькій та Луганській областях, йдеться про персон, які у той період з власної волі і конкретними діями підтримали підступних носіїв «руского міра» і спільно з ними зробили цинічну спробу розколоти Україну. Тобто вони доклали зусиль для проведення всупереч вітчизняному законодавству протиправного голосування за створення антиукраїнських «республік», які на офіційному рівні за понад шість минулих років не визнав навіть головний організатор і спонсор отого псевдореферендуму— РФ.

Зате суд вже визнав цих осіб винними у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.