Ніде правди діти, а 80% тепломереж столиці вже відпрацювали свій термін придатності. І щоб зберегти систему теплопостачання, подолати потенційну аварійність і забезпечити киян якісними послугами, столична влада у 2018 році не продовжила угоду з «Київенерго». І повернули теплоенергетичний комплекс під управління громади міста.
Про це під час брифінгу 15 червня нагадав Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що у 2019 році у Києві замінили майже 130 кілометрів тепломереж. І, як результат, в опалювальному сезоні, що минув, аварійність на цих мережах зменшилася на 10%.
Цього ж року тепловики столиці планують замінити ще понад 100 кілометрів зношених труб, на що місто спрямувало майже 450 мільйонів гривень. Роботи з реконструкції нині тривають у всіх районах міста. Насамперед оновлюють потенційно аварійні ділянки. Велику роботу планують також провести на Виноградарі, Троєщині, Нивках, Теремках, Борщагівці та в центральній частині міста. Реконструкцію виконують за сучасними технологіями.
Тож роблять усе, щоб у наступному опалювальному сезоні кияни отримували якісні послуги з теплопостачання. Тому Віталій Кличко попросив містян виявити терпіння і розуміння там, де їм нині вимикають гарячу воду. Адже це — вимушена необхідність. А столична влада, оновлюючи інфраструктуру, робить усе можливе, аби Київ став насправді сучасною європейською столицею.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»