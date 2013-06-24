В українських медзакладах у 2024 році запрацюють 24 комп’ютерні томографи. Нагадаємо, що медичне обладнання — фірми General Electric (GE) було придбано для спеціалізованих закладів охорони здоров’я. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Закупівля КТ відбулася у 2023 році у рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

Станом на грудень 2023 року 14 комп’ютерних томографів — вже в Україні, постачання ще 10 заплановано на 2024 рік. Наразі КТ-сканери вже встановлені та готуються до введення в експлуатацію у медзакладах Львівщини, Вінниччини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.

«Комп’ютерна томографія — це один із ключових методів сучасної діагностики, яка підвищує якість надання медичної допомоги пацієнтам. За Програмою медичних гарантій наявність сучасного комп’ютерного томографа у лікарнях є однією з вимог НСЗУ для контрактування закладу, тому Міністерство охорони здоров’я продовжує системно забезпечувати лікарні дороговартісним медичним обладнанням. В рамках співпраці МОЗ зі Світовим банком закупівля відбулася напряму у виробника, що забезпечує, зокрема, найкоротші строки постачання і дозволяє гарантувати якість обладнання та введення його в експлуатацію. Таке посилення діагностичної спроможності медзакладів дозволяє підвищити ефективність надання своєчасної безоплатної медичної допомоги й зберегти здоров’я та життя пацієнтів», — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначимо, що вже поставлені та готуються до монтажу комп’ютерні томографи у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, Київській обласній дитячій лікарні, Калуській центральній районній лікарні, Львівському обласному клінічному діагностичному центрі, Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні, Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні, Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні, Полтавській дитячій міській клінічній лікарні.

У наступному році протягом січня-лютого КТ-сканери надійдуть ще до десяти медзакладів.

Отримання комп’ютерних томографів важливе для якісного надання діагностичних та лікувальних послуг у закладах охорони здоров’я. На сьогодні наявність такого медобладнання є вимогою НСЗУ для контрактування закладу за певними пакетами Програми медичних гарантій.

Наявність обладнання дозволить лікарням охопити безоплатними обстеженнями більшу кількість пацієнтів. Також медобладнання дасть змогу швидко й достовірно виявляти різноманітні патологічні відхилення і недуги та надавати своєчасну, якісну й ефективну медичну допомогу.

Комп’ютерний томограф забезпечує візуалізацію за допомогою рентгенівського випромінювання. Проте, на відміну від традиційного рентгену, сканує органи багатошаровим методом і дає дуже детальну картинку. Програмне забезпечення робить додаткову обробку зображень.

Таким чином лікарі мають можливість бачити органи або структури не як зрізи, а як об’ємні зображення, де проблемні ділянки видно з усіх боків та з точністю до міліметра.

Зазначимо, що КТ-дослідження є швидким, абсолютно безболісним та високоінформативним методом медичної діагностики для пацієнтів.