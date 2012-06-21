Найпопулярнішою релігією у світі стане іслам. У 2050 році він випередить християнство за кількістю вірян. Це спрогнозували в американському дослідницькому центрі Pew Research Center.
Це стане можливим завдяки Індії. Там поживає більшість мусульман (62 %). Очікують, що в 2050 році Індія стане країною з найбільшим мусульманським населенням в світі з більш ніж 300 млн представників релігії.
У Європі сповідуватимуть іслам не менше 10 % усіх мешканців, переконані в дослідницькому центрі, передає gogetnews.
У 2010 році в світі проживали 1,6 млрд мусульман. Це становило 23% загального населення планети. Показник християн —31%.
У мусульман висока народжуваність. Якщо нинішні демографічні тенденції збережуться, то число прихильників ісламу перевищить кількість послідовників християнства до кінця цього століття, вважають у Pew Research Center.
Після ісламу та християнства найпоширенішою релігією може стати індуїзм —14,9% населення планети.
Громадяни деяких держав сильно перебільшують, розмірковуючи про число послідовників ісламу в їх країнах. Наприклад, жителі Франції говорили про те, що частка мусульман на їхній території становить 31 %, коли насправді —7,5 %. Це дослідило у 2016 році американське видання International Business Times.