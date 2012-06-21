Найбільше COVID-щеплень зробили у США, Китаї та країнах ЄС – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 6,47 мільйона доз COVID-вакцин. За таких показників знадобиться 4,8 року, щоб охопити 75% населення дводозовою вакциною.

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, перевищує чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 59,1мільйона доз вакцини. За статистикою, у США у понад 28,5 мільйона людей був підтверджений діагноз COVID-19.

Окрім США, лідерами за кількістю введених доз вакцини є Китай (40,5 мільйона доз), країни ЄС (24,3 мільйона доз), Велика Британія (17 мільйона доз) та Індія (9,8 мільйона доз).

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).

У світі станом на ранок 19 лютого зафіксували 110 837 535 випадків зараження коронавірусом, з них 2 452 583 летальних одужали 85 777 756 осіб.