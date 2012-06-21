Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Гаряче червневе сонце припікає дужче й дужче, а тим часом зваблива прохолода води для багатьох мешканців Донеччина залишається небезпечною. Приміром, у Бахмуті міська рада своїм рішенням заборонила купатися у місцевих водоймах, оскільки ті не мають обладнаних пляжів і не визначені як місця для масового відпочинку. До речі, напередодні літа фахівці Бахмутської районної філії державного підприємства «Донецький лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» провели лабораторні дослідження у міських ставках «Кар’єр», «Керамік», «Південний» та «Північний», які засвідчили, що вода тут відповідає гігієнічним вимогам щодо купання та відпочинку людей. Інша річ, що згадані місця абсолютно не пристосовані для відпочинку і тому залишаються реальною загрозою для здоров’я чи навіть життя.
На жаль, свіжий випадок підтвердив, що подібні застороги та правила поводження стосуються не тільки міських водойм, а й тих, що розташовані у всьому Бахмутському районі. Днями у селі Васюківка загинув 18-річний юнак, який напідпитку вирішив скупатися у ставку. Не допомогли навіть приятелі, які були на березі, а тому невдовзі тіло потерпілого вже діставали з дна водолази аварійно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Донецькій області.