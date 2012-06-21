У Бахмуті на Донеччині після ремонтних і відновлювальних робіт ввели в експлуатацію першу чергу міських очисних споруд. Стан цього об’єкта, збудованого ще в середині 1950-х, давно викликав занепокоєння, оскільки востаннє серйозний ремонт тут робили понад три десятиліття тому. З огляду на це керівники міської та обласної влади вирішили надати необхідні кошти для проведення масштабної реконструкції станції (її загальна вартість 70,5 мільйона гривень), що забезпечить у майбутньому тривалу безаварійну роботу.
На першому етапі модернізації зношене і застаріле обладнання очисних споруд замінили на сучасне енергоефективне. Насамперед це стосується інженерних мереж, частини насосних систем, відстійників та систем біологічного очищення. Також фахівці звертають увагу на позитивні результати реконструкції систем механічного очищення та цеху висушування сирого осаду.
Повністю завершити реконструкцію міських очисних споруд заплановано у другому кварталі 2017 року. Доти на наступному етапі на станції змонтують додаткове насосне обладнання і розпочнуть роботу спеціального цеху для перероблення мулу на паливні брикети та органічні добрива. До речі, таке виробництво запрацює одним із перших в Україні. А ось схожі масштабні реконструкції очисних споруд завдяки коштам із Донецького обласного екологічного фонду тривають і в інших містах регіону — Костянтинівці та Вугледарі.