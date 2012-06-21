Україна і Баварія планують провести спільний діловий форум наприкінці року в межах візиту Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до цієї федеральної землі. Відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі глави українського уряду з Прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером.
У програмі майбутнього візиту вже передбачили зустрічі Володимира Гройсмана з представниками підприємців Баварії, щоб представити програми залучення інвестицій для подальшої економічної співпраці. Баварський прем’єр підкреслив доцільність участі у візиті представників вищих навчальних закладів країн. Орієнтовний час візиту — осінь—зима.
Володимир Гройсман подякував Горсту Зеєгоферу за запрошення здійснити візит та із вдячністю прийняв його: «Вважаю, це дуже добра ідея щодо зустрічі й долучення до цієї поїздки представників бізнесу й активного проведення у межах цього візиту бізнес-форуму, на якому можна обговорити напрями поглиблення нашої економічної співпраці. Це повністю відповідає нашим двостороннім інтересам».
Україна й Баварія зацікавлені також в інтенсифікації взаємодії в економічній галузі та нарощенні двостороннього товарообігу. «Між Україною та Баварією він зростає. Це свідчить, що ми маємо інтерес до поглиблення такої взаємодії. Багато є сфер співпраці в економічному плані. Ми зацікавлені, щоб поглиблювати нашу співпрацю. Ваш візит — гарна подія, що посилить наші двосторонні відносини», — зазначив Володимир Гройсман, зауваживши позитивну динаміку двосторонньої торгівлі, що за минулий рік зросла на 26%.
Сторони позитивно оцінили відновлення на початку цього року після багаторічної паузи роботи міжурядової Постійної українсько-баварської робочої комісії, результати діяльності якої сприятимуть підвищенню ефективності українсько-баварської співпраці. У цьому контексті прем’єр-міністри домовилися про інтенсифікацію співпраці у різних галузях, зокрема сільському господарстві, інвестиційній діяльності.
«Моя особлива увага і бажання полягає в інтенсифікації наших безпосередніх відносин, нашої співпраці», — зазначив поважний гість із Баварії, зауваживши, що в поглибленні співробітництва федеральної землі та України також полягає позиція Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.
Володимир Гройсман подякував за інтерес баварського бізнесу до України, навівши приклад баварської компанії «Леоні», яка торік вирішила розширити виробничі потужності в Україні. «Для нас це позитивний сигнал зацікавленості німецького бізнесу в поглибленні співпраці з Україною», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Ішлося й про реформи, що їх реалізує наш уряд, серед яких ключовими на 2017 рік є земельна й пенсійна, приватизація, реформи освіти й охорони здоров’я. Завдяки вжитим урядом заходам за результатами минулого року досягнуто початку зростання економіки країни. А домовленості під час візиту баварського прем’єра сприятимуть інтенсифікації двосторонньої торговельно-економічної співпраці.
Стане у пригоді й досвід Баварії у галузі освіти, зокрема професійно-технічної.
Відділ новин «Урядового кур’єра»