У четвер, 21 вересня, близько 20:30 після потужної грузи почав падати аномальний град – куски льоду були розміром з тенісний м’ячик.

Про це повідомляє «Журнал Житомира».

Такої негоди, як йдеться у повідомленні, не пам’ятають навіть старожили.