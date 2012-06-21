У четвер, 21 вересня, близько 20:30 після потужної грузи почав падати аномальний град – куски льоду були розміром з тенісний м’ячик.
Про це повідомляє «Журнал Житомира».
Такої негоди, як йдеться у повідомленні, не пам’ятають навіть старожили.
У четвер, 21 вересня, близько 20:30 після потужної грузи почав падати аномальний град – куски льоду були розміром з тенісний м’ячик.
Про це повідомляє «Журнал Житомира».
Такої негоди, як йдеться у повідомленні, не пам’ятають навіть старожили.
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