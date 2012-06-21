У Бердянську презентували спільний з ЄС проект „Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді м. Бердянськ”. На його реалізацію Європейський Союз виділив понад мільйон євро в рамках грантової програми „Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”.
Як повідомив Бердянський міський голова Володимир Чепурний, угоду про співпрацю між Євросоюзом та виконкомом Бердянської міськради було підписано ще у 2015 році. Документом передбачено створення спеціального комплексу для надання соціальних послуг вимушеним переселенцям із зони АТО та бердянській громаді. Проект фінансується обома сторонами у співвідношенні 89,7 (виділяє Євросоюз) і 10,3 відсотка (з місцевого бюджету). Загальна його вартість становить 1 337 535 євро.
Цей проект передбачає реконструкцію двох приміщень на вулицях Земській та Європейській. На Земській планують створити інтеграційний центр підтримки і територіальний центр соціального обслуговування, де розмістять службу захисту дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, а також центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які зараз розташовані окремо. Поєднання їх у спільний комплекс дозволить поліпшити якість надання соціальних послуг. А на вулиці Європейській розмістять дитсадочок та центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
При цьому передбачено фінансування не лише реконструкції обох приміщень, а й повне їх облаштування (меблі, спеціальне обладнання, необхідні канцтовари тощо). Для служб Інтеграційного центру придбають спеціальний транспорт, щоб можна було надавати соціальні послуги жителям віддалених сел Нововасилівка, Роза, Шовкове, а також бердянцям із віддалених мікрорайонів, зокрема, Дальньої Коси.