Проект створення спеціалізованої кризової установи (притулку з тимчасовим перебуванням) започаткувала Запорізька обласна громадська організація «Взаємодія». За міжнародні кошти в березні цього року планують відкрити філію Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги у Бердянську. Цей проект розрахований на захист жінок з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насилля.
Реалізація цього проекту стала можливою завдяки підтримці Фонду народонаселення ООН і Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ). Разом з цими міжнародними організаціями у місті-курорті відремонтують та обладнають приміщення, яке відповідатиме всім санітарно-гігієнічним вимогам, його облаштують для інвалідів, гарантуватимуть безпеку всім у притулку.
Департамент соціального захисту населення Запорізької ОДА та Запорізького центру соціально-психологічної допомоги, за підтримки ФН ООН, випустили методичні рекомендації щодо надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від ґендерного насилля.