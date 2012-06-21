Цьогорічний літній туристичний сезон Тернопільщина відкрила в Бережанському замку. На його території виросло наметове містечко, де свої принади представляли державні історико-архітектурні заповідники, музеї, турфірми краю.
Звісно, свої роботи виставили й майстри народного мистецтва. Дітей чи не найбільше захоплювала велика шахівниця, на якій постали фігури в образах на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, а на протилежному полі вишикувалося польське військо тих часів. Їх вирізьбив тутешній умілець Михайло Завійський. Він спеціально вивчав військовий стрій часів Гетьманщини, аби достовірно одягнути своїх шахових героїв.
Із деревом працює й Ліланд Беті. Митець походить з американського Техасу. Він активно мандрує світом, а до України вперше приїхав три роки тому. Час від часу повертається сюди знову, аби працювати. Адже для своїх робіт використовує сухі дерева лише з тієї місцевості, де творить і живе. З бережанської липи він зробив дерев’яну скульптуру «Весна», яку й презентував нині.
Слід зазначити, що відкриття туристичного сезону організували в рамках «Ференц-фесту». Цей фестиваль вдруге скликали на честь керівника національно-визвольної війни угорського народу 1703—1711 років Ференца ІІ Ракоці. Бережани взялися за організацію «Ференц-фесту» не без підстав. Кожен, хто відвідує місцевий замок, звертає увагу на меморіальну дошку, яку відкрили на стіні південної вежі-бастеї 1998 року. Напис на ній стверджує, що 6 травня 1703 року князь Ференц ІІ Ракоці тут видав маніфест, в якому закликав угорський народ до повстання проти панування династії Габсбургів. Цьогоріч ушанувати пам’ять керівника куруців на Тернопілля приїхали його співвітчизники з міст Шатораляуйгей та Егер (Угорщина), а також представники угорської діаспори на Закарпатті.
КОМПЕТЕНТНО
Назар ЯВОРСЬКИЙ,
начальник відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації:
— І надалі увагу приділятимемо виставковій діяльності, щоб донести якнайбільше інформації про Тернопілля українським та іноземним туристам. Нинішнього року, зокрема, були в польському Жешуві на форумі «Україна— Європа», свої експозиції представляли й у Києві, Запоріжжі, Одесі. Незабаром репрезентуватимемо наш край у грузинському Батумі та німецькому Франкфурті-на-Майні. Незабаром у Тернополі вдруге відбудеться форум гостинності для рестораторів, готельєрів. Запланували кілька прес-турів для всеукраїнських і регіональних ЗМІ.
Плани є й щодо туристичної інфраструктури. Торік прознакували веломаршрути на території Національного природного парку «Кременецькі гори». Цього року маємо намір у Національному природному парку «Дністровський каньйон» також прознакувати екологічні стежки, маршрути. Впродовж кількох років облаштовуємо стоянки для автотуристів. Приємно, що нині впроваджують проект реконструкції стратегічної для туристів дороги Тернопіль — Дубно, у планах — ремонт дороги Тернопіль — Львів. Займуться цього року й покращенням стану кількох доріг до туроб’єктів.
Звісно, порадуємо мандрівників і новими цікавими турмаршрутами. До слова, на нашому порталі «Тернопілля» працює інтерактивна мапа, де позначені всі туристичні об’єкти. Це означає, що туристи, особливо ті, хто любить подорожувати своєю автівкою, можуть прокладати маршрути на власний розсуд.