Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Імпорт електроенергії в березні 2020 року став меншим, ніж у лютому на 19,7% і становив 442,51 млн кВТ-год. Про це повідомляє компанія Укренерго.
У компанії також зазначають, що імпорт з Росії зменшився в 22,8 раза. Якщо в лютому 2020 року цей показник становив 34 млн кВТ-год, то в березні зменшився до 1,5 млн кВТ-год. Водночас з Білорусі Україна стала закуповувати в 6,4 раза менше, ніж це було в лютому (з 48,9 млн кВт-год. до 7,7 млн кВт-год).
Як відомо, 25 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський доручив Міненергоприроди значно обмежити імпорт вугілля та електроенергії. У вересні 2019 року Верховна Рада України дозволила купувати електроенергію з Росії та Білорусі за двосторонніми угодами, проте вже 4 грудня 2019 року відкликала цю можливість.
Уряд торік сподівався, що імпорт електроенергії дасть змогу знизити її ціну в Україні на 20%. Як зазначали керівники компанії Укренерго, у листопаді 2019 року імпорт електроенергії було істотно збільшено і вперше тоді імпорт перевищив експорт. Ці події збіглися з аномально теплою зимою і на ринку України значно збільшилася пропозиція електроенергії. У зв’язку з цим підприємства Укренерго були вимушені призупиняти роботу електростанцій. Також Ернергоатом був вимушений обмежити свої потужності.